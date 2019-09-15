برپایی بیمارستان صحرایی در دینور / اعزام پزشکان به مناطق محروم

رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۸ سال دفاع مقدس جامعه پزشکی همگام با دیگر رزمندگان در سنگرها و خط مقدم حضور داشتند و پس از جنگ تحمیلی نیز خدمات ارزنده ای را از خود به یادگار گذاشته است، اظهار داشت: به این منظور برنامه ریزی منسجمی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هفته مقدس امسال صورت گرفته است.

وی افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس از ۲۷ شهریور بیمارستان صحرایی در منطقه دینور روستای سنگ سفید برپا خواهد شد.

رئیس سازمان جامعه پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: در این بیمارستان صحرایی ۱۷ متخصص در ۱۷ رشته تخصصی و فوق تخصصی خدمات پزشکی به صورت رایگان ارائه می دهند.



این مسئول بیان داشت: برپایی نمایشگاه جامعه پزشکی و دفاع مقدس از دیگر برنامه های ما برای هفته دفاع مقدس است.

منصوری دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران جامعه پزشکی را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: همچنین به این منظور ۱۵ تیم پزشکی طرح شهید رهنمون در چهارشنبه سوم مهر ماه امسال در مناطق کم برخوردار ارائه خدمات پزشکی رایگان را خواهند داشت.

ارائه خدمت به جامعه عشایری

وی یکی از مهمترین اهداف بسیج جامعه پزشکی را محرومیت زدایی و ارائه خدمات به مناطق کم برخوردار و محروم جامعه دانست و گفت: ارائه خدمات پزشکی به جامعه عشایری استان یکی از اقدامات شایسته است که به این منظور در تمام مسیرهایی که تیم های پزشکی به روستاها و شهرستانهای اطراف سفر می کنند در بین راه به کلیه عشایر هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت خدمات درمانی ارائه می کنند.

رئیس سازمان جامعه پزشکی استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین تیم هایی داریم که در مسیرهای مختلف گشت زنی می کنند و اگر گروههای عشایر را مشاهده کنند مورد حمایت درمانی قرار می دهند.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد نیروهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عضو بسیج جامعه پزشکی هستند.

اجرای «طرح شهید رهنمون» در کرمانشاه

وی با اشاره به اجرای «طرح شهید رهنمون» در استان نیز افزود: در این طرح ۱۵ اکیپ پزشکی به صورت ثابت به ۱۵ منطقه محروم و کم برخوردار به شکل اعزام ۸ تیم در حاشیه شهر کرمانشاه و ۷ تیم در شهرستانها به صورت رایگان خدمات پزشکی لازم را به مردم ارائه می دهند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه فعالیت این تیم ها را بیشتر در حوزه درمان، مشاوره، پیشگیری و آموزش دانست و ادامه داد: اکیپ پزشکی این تیم ها متشکل از پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت محیط و مشاور است که به صورت ثابت چهارشنبه های اول هر ماه در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و خدمات ارائه می دهند.

منصوری افزود: علاوه بر خدمات درمانی، خدمات مشاوره ای، آموزش های بهداشتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی ارائه می شود.

وی گفت: همچنین خارج از این طرح برای نقاطی همچون مسکن مهر سجادیه تیم های ما هفته ای یک روز مستقر می شوند و به غیر از خدمات درمانی و مشاوره ای مسائل دیگری از جمله مسائلی که مربوط به شهرداری، بهزیستی و... است توسط تیم های ما پیگیری می شود.