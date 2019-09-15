اخراج برانکو در سالگرد اخراج سرمربی الاتحاد/ الاهلی طلسم شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان آخرین بار در فصل ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ و با هدایت کریستیان گروس مربی سوییسی به عنوان قهرمانی در لیگ عربستان رسید. بعد از آن، این تیم دیگر رنگ قهرمانی به خودش ندید و در سه سال گذشته و تا همین دیشب ۵ بار مربیان خارجی اش را تغییر داده است.

بعد از گروس، سرگئی ربروف هدایت الاهلی را بر عهده گرفت ولی وی بعد از باخت به پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و حذف از این رقابت ها، در میانه فصل از هدایت الاهلی برکنار شد. فتحی الجبال تونسی، پابلو گوئیدی، خورخه فوساتی و برانکو ایوانکوویچ دیگر مربیان خارجی بودند که هر کدام به دلیل ناکامی از کار خود برکنار شدند. به این ترتیب به نظر می رسد الاهلی بعد از گروس به نوعی طلسم شده است و حالا مدیران الاهلی در صدد بازگرداندن این مربی سوئیسی هستند.

نکته دیگری که در اخراج برانکو از تیم الاهلی مورد توجه فوتبالدوستان عربستانی قرار گرفته، برکناری این مربی در سالگرد اخراج سرمربی الاتحاد است. ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ رامون دیاز سرمربی آرژانتینی الاتحاد از سمتش برکنار شد و این تیم با عنوان دهمی لیگ عربستان را به پایان رساند. ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ هم برانکو بعد از سه هفته از هدایت تیم الاهلی اخراج شد و حالا هواداران این تیم منتظرند تا ببینند تیمشان با چه عنوانی لیگ را به اتمام می رساند.