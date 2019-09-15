به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای سه وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به عنوان اوزان المپیکی محسوب می شوند از صبح امروز در شهر نورسلطان کشور قزاقستان آغاز شد که نمایندگان کشورمان در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ به میدان رفتند.

بر این اساس نتایج ملی‌پوشان ایران در سه وزن دوم به شرح زیر است:

در وزن ۶۷ کیلوگرم حامد تاب در دور اول به مصاف اسماعیل بوررو مولینا، قهرمان المپیک و جهان از کوبا رفت و با نتیجه ۹ بر یک مغلوب شد. وی برای راهیابی به گروه بازنده ها باید در انتظار فینالیست شدن این حریف کوبایی بماند.



در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۹ کشتی گیر شرکت کرده اند، رامین طاهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف زاخاری برگ از سوئد می‌رود و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار ختسوریانی از گرجستان و عباس اف از آذربایجان خواهد رفت. دنیس کودلا دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک از آلمان و ژان بلینیوک دارنده مدال طلای جهان و نقره المپیک از اوکراین از کشتی گیران مطرح حاضر در گروه طاهری هستند.



در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور نخست با پیتر اوهلر از آلمان مبارزه می‌کند که در صورت برتری در این مسابقه در دور بعد به مصاف کریل میلوف دارنده مدال نقره جهان از بلغارستان خواهد رفت. گابریل روسیلو کایند از کوبا، بالاز کیس دارنده مدال های طلا و برنز جهان از مجارستان، آرتور آلکسانیان، قهرمان المپیک و جهان از ارمنستان در گروه ساروی هستند.

همچنین در دیدارهای شانس مجدد چهار وزن نخست نیز که صبح امروز برگزار شد در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی به میدان رفت و توانست با شکست حریف کره ای به دیدار رده بندی راه یابد. دلخانی صبح امروز در گروه بازندها به مصاف جین هوونگ جونگ از کره جنوبی رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد. وی با این پیروزی راهی دیدار رده بندی شد تا عصر امروز برای کسب مدال برنز رقابتهای جهانی به مصاف اسلاویک گالستیان از ارمنستان برود. دلخانی روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف استپان ماریانیان از روسیه رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف شد. اما با راهیابی این حریف روس به فینال دلخانی هم به گروه شانس مجدد راه یافت.