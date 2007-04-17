تعیین اولویت درمان سرطان با کمک فناوریهای نوین/ رفع کمبودهای فنی و فناوری در بخش تجهیزات سلامت

دکتر "سید مجید معنوی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه امروزه استفاده از فناوری های نوین یا HiTech در عرصه سلامت بیش از دیگر فناوری های جدید دنیا، اثرات مثبت خود را نشان داده است و از همین رو درمان بیماری های صعب العلاج در اولویت کاری این دفتر با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد.

وی یادآور شد: در بخش تجهیزاتی که در حوزه ارتقاء سلامت و بخش های دارویی کشور وجود دارد، کمبودهایی داریم که درصدد هستیم این خلاء فنی و تکنینی را نیز در سال جاری رفع کنیم.

معنوی با اشاره به تعیین چند دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان قطب فناوری های جدید گفت: برای پیشگیری از موازی کاری همکاری با دانشگاه ها نیز انجام می گیرد.