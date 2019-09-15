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۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری فارس:

ادارات تلاش خود را در ترویج توسعه و امر به معروف داشته باشند

ادارات تلاش خود را در ترویج توسعه و امر به معروف داشته باشند

شیراز- دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری فارس، گفت: با توجه به اهمیت این فریضه الهی ادارات نهایت سعی و تلاش خود را در ترویج توسعه و امر به معروف داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسم پور صبح یکشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، گفت: بزرگترین وظایف ما امر به معروف و نهی از منکر است.

 وی با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر تنها راه اصلاح امور جامعه است، افزود: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و عدم سلامت جامعه اسلامی به معروف وابسته است.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری فارس، ادامه داد: در جهت اهمیت این دو فریضه در جامعه اسلامی در استانداری فارس جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر به صورت مکرر برگزار می شود زیرا اعتقاد داریم برای امر به معروف و نهی از منکر باید از خودمان شروع کنیم به همین دلیل از استانداری و دستگاههای اجرایی شروع کردیم.

قاسم پور اضافه کرد: از دستگاه های اجرایی انتظار داریم که با توجه به اهمیت این فریضه الهی نهایت سعی و تلاش خود را در ترویج توسعه و امر به معروف داشته باشند.

کد مطلب 4718390

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