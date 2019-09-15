اعضای شورای آمل در انتخاب شهردار غیربومی عجله کردند

فرشید لیتکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب شهردار غیربومی اظهار داشت: اصرار بنده دراین زمینه براین بوده و درجلسه اعضای شورا برای انتخاب شهردار اعلام کرده بودم که اگر به گزینه آملی به نتیجه نرسیدیم، دوباره با نشست های همفکری می توان گزینه های دیگر این شهر را که دارای تجربه ومدیریت شهری هستند، مطرح ورزومه های کاری آنها را بررسی کرد.

وی افزود: نباید در موضوع به مهمی انتخاب شهردار وآن هم برای تصمیم گیری کلان شهری، اعضای شورا ، برخی سیاست ها وبرنامه ها در منافع شهری ترجیح می دادند وبا احترام قائل شدن به رای مردم به خواست آنها احترام قائل می شدند.

لیتکوهی تصریح کرد، اینکه رای بنده به آقای عقیلی نژاد یکی ازسه گزینه نهایی ریاست شهرداری بوده، به واسطه سالها حضور او در مجموعه شهرداری وشناخت کامل از شهر آمل، ظرفیت این شهر ونیز دیگر موارد بوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهرآمل درواکنش به اینکه تعصب نسبت به گزینه بومی که دارای کارنامه وبررسی دیگر افرادی که می توانستند به عنوان گزینه شهردارآمل مطرح شوند، گفت: یکی از مشکلات ما این هست که حتی یک مدیرمیانی در شهرداری مناطق در شهر ساری ویا دیگر شهرهای بزرگ نداریم، اما در مقابل از مدیران میانی همین شهرها در بالاترین سطح مدیریتی شهرآمل به کارگیری می کنیم.

لیتکوهی ادامه داد، مردم هم به واسطه اینکه اعضای شورا را انتخاب و این حق را دارند که از گزینه های درشهر دارای رزومه وعملکرد هست، مورد حمایت اعضای شورای شهرشان قرار می گرفت، اما متاسفانه برخی اعضای شورا این فرصت را دراختیار دیگر نیروهای با انگیزه ومدیرشهرستان قرار ندادند وبه گزینه غیربومی در شهرداری آمل رای دادند.

وی افزود: به هرحال در پنجمین جلسه اعضای شورای اسلامی شهرآمل، آقای "حمید هاشمی" با کسب ۶ رای درمقابل ۲ رای " محمدرضا عقیلی نژاد " به عنوان شهردار جدید آمل انتخاب شد.

دراین نشست برای انتخاب شهردارجدید آمل، " محمدرضا عقیلی نژاد " رقیب جدی هاشمی در پست شهرداری تنها ۲ رای و " جمال قاسمی" سومین نامزد گزینه نهایی شهرداری نیز بدون کسب رای کرد.

حمید هاشمی شهردارجدید آمل، پیشترمدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ساری بوده و معاون فنی شهرداری منطقه ۳ و مدیرعامل سازمان عمران شهرداری ساری نیز از سوابق کاری او در بدنه شهرداری بوده است.

شهرآمل دارای حدود ۳۰۰هزار نفرجمعیت است.