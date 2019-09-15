به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی دیشب در آیین تکریم و معارفه مسوول بسیج رسانه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه خبرنگاران پیش قراولان عرصه حفظ ارکان نظام هستند، اظهار کرد: اگر این جمله را با جملات بعدی رهبری کلید بزنیم که ایشان وظیفه و رسالت خبری را با افزایش آگاهی مردم گره زده‌اند، می‌توان به اهمیت این شغل پرداخت.

وی در گفتمان انقلاب نیز متاثر یک گفتمان انقلابی مبتنی بر پیام و کلام می‌باشد، گفت: اگر قرار بر این است که گفتمان رهبری و تمدن اسلامی را به دنیا صادر کنیم باید خبرنگاران بینش صحیح خود را به نمایش گذارند.

معاون فرهنگی سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: هوشمندی رسانه نقطه عطف نظام است و در آینده نظام و دیدگاه دنیا اثرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه پیمودن کارکرد نظامی متاثر به ابزاراتی است، گفت: رسانه یکی از ابزارهایی است که کارکرد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهد.

هاشمی ادامه داد: دنیا دارای رسانه‌های متعددی است ولی آنچه که تمایز بین رسانه‌های ما با سایر رسانه‌ها است مربوط به حق‌گرایی و گفتمان دینی و حقی است.

وی گفت: یک عکس از لحظه شهادت شهید حججی غوغایی در کل جهان به پا کرد و از این‌رو با تاسی به این گفتمان می‌توان نقش رسانه را پررنگ کرد.

هاشمی با اشاره بر اینکه گاها دیده می‌شود یک رسانه معاند به واسطه شایعه‌سازی طرفدارانی را برای خود جمع کند، تصریح کرد: رسانه‌ مبتنی بر گفتمان الهی تنها رسانه‌ای است که توانسته در دل مردم جای باز کند.

وی متذکر شد: اگر چه در طول هشت سال دفاع مقدس رسانه قابل قیاس با کشورهای دیگر نداشتیم و از لحاظ تجهیزات بسیار محدود بودیم ولی این گفتمان الهی بود که توانست دفاع مقدس به منصه ظهور بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فضای مجازی قدرت تحلیل به مردم را نمی‌دهد، گفت: البته ماندگاری این پیام‌ها نیز زیاد طول نمی‌کشد و این نشان می‌دهد که رسانه‌ای که مبنای آن گفتمان الهی است، اثر خود را می‌گذارد.

هاشمی بیان کرد: جایگاه بسیج رسانه به عنوان رسانه فعال و هوشمند است و بستر آن یک بستر فعال می‌باشد و نیازی به تعریف من نیست.

وی اذعان کرد: این از حاصل دسترنج خبرنگاران و رسانه‌های ارزشی استان است که تاکنون جریان فرهنگی به جریان امنیتی و اجتماعی تبدیل نشده است.

وی با بیان اینکه بسیج رسانه تلاش بر این دارد تا فصل مشترکی برای تعامل و هماهنگی رسانه‌ها باشد، گفت: امروزه اگر بسیج رسانه را به عنوان قشر ارزشمند در بستر رسانه‌ای استان ببینیم، قطعا جزو اقشار تاثیرگذار استان بوده است و این حاصل زحمات خبرنگاران و شخص آقای دهقان‌نژاد می‌باشد

هاشمی تصریح کرد: تلاش بسیج رسانه استان منجر شد تا رسانه‌های ارزشی به همراه رسانه‌های در راستای تولید موضوعات مهم و ارزشی فعال باشد.

وی با اشاره به برگزاری چندین دوره جشنواره‌ ابوذر، ایجاد هماهنگی بین رسانه‌ها و گردهمایی از جمله خدمات بسیج رسانه استان می‌باشد، گفت: شاید انتظار می‌رفت تا یک فرد سازمانی را بر سر این سازمان بگذاریم ولی محجوبیت و فعالیت و عملکرد رامین نظامی‌خواه، قلم روی سایر گزینه‌ها زد.