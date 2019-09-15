افزایش ۲۰ هزارنفری جمعیت دانش آموزان البرزی/کلاس بدون معلم نداریم

سالار قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی افزایش ۲۰ هزار نفری جمعیت دانش آموزان البرزی در سال تحصیلی، گفت: با تحقق این مهم تعداد دانش آموزی استان به ۴۸۰ هزار نفر می رسد.

وی اضافه کرد: افزایش جمعیت دانش آموزان مربوط به بالارفتن آمار دوره ابتدایی به ویژه پایه اول است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: از سه ماه گذشته تاکنون برنامه ریزی های لازم برای بازگشایی مدارس انجام و جلسات متعدد و کارگروه های مختلف برگزار شده است.

قاسمی با اشاره به برگزاری جلسه با شهرداری های استان از جمله شهرداری کرج برای اتخاذ تمهیدات ویژه بازگشایی مدارس، افزود: نشستی نیز با حضور معاون عمرانی استانداری البرز برای برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات مختلف از جمله آماده سازی مدارس برگزار شده است.

وی با اشاره به آماده سازی ۱۶۰ کلاس درس جدید برای سال تحصیلی جدید، گفت: این تعداد کلاس های درس جدید در قالب مدارس نوساز تحویل سیستم آموزش و پرورش البرز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر اینکه ساماندهی نیروی انسانی از جمله معلمان انجام شده و ابلاغ ها در این خصوص تقریبا صادر شده است، افزود: آخرین جلسه شورای آموزش و پروش نیز در همین هفته پایانی شهریور و قبل از بازگشایی مدارس برگزار می شود که در آن جلسه برنامه های سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ ارائه خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه در روز سی و یکم شهریورماه (جشن شکوفه ها) برنامه ای نمادین برای ورود کلاس اولی ها به مدارس خواهیم داشت، گفت: در اول مهر و روز بازگشایی مدارس نیز آغاز سال تحصیلی را در یکی از دبیرستان های استان با حضور مسئولان شروع می کنیم و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: محوریت اجرای برنامه ها در سال تحصیلی جدید پیرامون مباحث سند تحول بنیادین است که باید اجرایی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر اینکه امسال شعار اصلی ما نشاط تربیتی در مدارس و ارتقاء مدیریتی است، عنوان کرد: به دنبال این هستیم که با رویکرد مدرسه محوری برنامه های سال تحصیلی جدید را پیش ببریم.

قاسمی در بخش دیگری در خصوص مدیریت نیروی انسانی و تلاش برای جبران کمبود معلمان در سال تحصیلی پیش رو گفت که این قضیه در چند ماه گذشته مدیریت شده است و افزود: بخشی از این کمبود معلم را از طریق دانشگاه فرهنگیان حل کرده ایم، بخشی دیگر نیز با برگزاری آزمون سراسری ماده ۲۸ جبران شده و تعدادی دیگر از طریق مکانیزم های توافق شده با وزارت آموزش و پرورش تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه به یقین امسال کلاس درسی در البرز بدون معلم نخواهد ماند، گفت: خط قرمز ما همین است که کار را به گونه ای پیش ببریم که در خصوص حضور معلم در کلاس درس به مشکلی برنخوریم.