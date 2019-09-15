۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۳۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

افزایش ۲۰ هزارنفری جمعیت دانش آموزان البرزی/کلاس بدون معلم نداریم

کرج - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به افزایش ۲۰ هزارنفری جمعیت دانش آموزان البرزی، گفت: کلاس بدون معلم در سال تحصیلی جدید نداریم.

سالار قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی افزایش ۲۰ هزار نفری جمعیت دانش آموزان البرزی در سال تحصیلی، گفت: با تحقق این مهم تعداد دانش آموزی استان به ۴۸۰ هزار نفر می رسد.

وی اضافه کرد: افزایش جمعیت دانش آموزان مربوط به بالارفتن آمار دوره ابتدایی به ویژه پایه اول است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: از سه ماه گذشته تاکنون برنامه ریزی های لازم برای بازگشایی مدارس انجام و جلسات متعدد و کارگروه های مختلف برگزار شده است.

قاسمی با اشاره به برگزاری جلسه با شهرداری های استان از جمله شهرداری کرج برای اتخاذ تمهیدات ویژه بازگشایی مدارس، افزود: نشستی نیز با حضور معاون عمرانی استانداری البرز برای برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات مختلف از جمله آماده سازی مدارس برگزار شده است.

وی با اشاره به آماده سازی ۱۶۰ کلاس درس جدید برای سال تحصیلی جدید، گفت: این تعداد کلاس های درس جدید در قالب مدارس نوساز تحویل سیستم آموزش و پرورش البرز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر اینکه ساماندهی نیروی انسانی از جمله معلمان انجام شده و ابلاغ ها در این خصوص تقریبا صادر شده است، افزود: آخرین جلسه شورای آموزش و پروش  نیز در همین هفته پایانی شهریور و قبل از بازگشایی مدارس برگزار می شود که در آن جلسه برنامه های سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ ارائه خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه در روز سی و یکم شهریورماه (جشن شکوفه ها) برنامه ای نمادین برای ورود کلاس اولی ها به مدارس خواهیم داشت، گفت: در اول مهر و روز بازگشایی مدارس نیز آغاز سال تحصیلی را در یکی از دبیرستان های استان با حضور مسئولان شروع می کنیم و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: محوریت اجرای برنامه ها در سال تحصیلی جدید پیرامون مباحث سند تحول بنیادین است که باید اجرایی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر اینکه امسال شعار اصلی ما نشاط تربیتی در مدارس و ارتقاء مدیریتی است، عنوان کرد: به دنبال این هستیم که با رویکرد مدرسه محوری برنامه های سال تحصیلی جدید را پیش ببریم.

قاسمی در بخش دیگری در خصوص مدیریت نیروی انسانی و تلاش برای جبران کمبود معلمان در سال تحصیلی پیش رو گفت که این قضیه در چند ماه گذشته مدیریت شده است و افزود: بخشی از این کمبود معلم را از طریق دانشگاه فرهنگیان حل کرده ایم، بخشی دیگر نیز با برگزاری آزمون سراسری ماده ۲۸ جبران شده و تعدادی دیگر از طریق مکانیزم های توافق شده با وزارت آموزش و پرورش تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه به یقین امسال کلاس درسی در البرز بدون معلم نخواهد ماند، گفت: خط قرمز ما همین است که کار را به گونه ای پیش ببریم که در خصوص حضور معلم در کلاس درس به مشکلی برنخوریم.

