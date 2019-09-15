۱۵ دانش آموز کنکوری مازندران رتبه برتر منطقه ۲ را کسب کردند

اسفندیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر شمار دانش آموزان شرکت کننده در کنکور سراسری امسال را ۵۰ هزار و ۲۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: همه دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های مختلف از جمله روزانه، شبانه و یا بدون آموزن با شرط معدل شدند.

وی با بیان اینکه فقط در رشته تجربی به دلیل محدودیت ظرفیت دارای چالش هستیم و همگی پذیرش نمی شوند تصریح کرد: این در حالی که همه شرکت کنندگان موفق به پذیرش در دانشگاه ها نخواهند شد.

نظری ادامه داد: در کنکور امسال در رتبه یک تا ۱۰ کشوری یک نفر، یک تا ۱۰ منطقه ۲ حدود ۱۵ دانش آموز رتبه کسب کردند و دررتبه های زیر ۱۰۰ نیز رشد قابل قبولی داشتیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران شمار مدارس استان را در سال تحصیلی جدید چهار هزار و ۴۳۸ مدرسه میزبان ۵۳۵ هزار دانش آموز خواهند بود و زنگ آغاز تحصیلی همزمان با کشور در شهرستان نوشهر به صدا درخواهد آمد.

نظری یادآور شد: ۵۲ درصد دانش آموزان در بخش ابتدایی و ۴۸ درصد در مقطع متوسطه مشغول تحصیل می شوند و خوشبختانه هیچ مشکلی برای آغاز سال تحصیلی در مناطق سیل زده از جمله سیمرغ نداریم و سزاماندهی لازم صورت گرفته است.

وی تنها چالش آموزش و پرورش را نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: در حال پیگیری هستیم که هیچ کلاسی درروز اول مهر بدون معلم نباشد.