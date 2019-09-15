واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی در جاجرود خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلالملکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی خبر داد و اظهار داشت: حادثه واژگونی تانکر حامل مواد شیمیایی در جاده قدیم جاجرود به سمت پردیس در ساعت۱ و ۲۷ دقیقه بامداد یکشنبه بعد از زیرگذر سعیدآباد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله ۲ ایستگاه به همراه ۲ خودرو حامل کف شیمیایی و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام می شوند.

ملکی با بیان اینکه این منطقه خارج از حوزه استحفاظی شهرداری و آتش‌نشانی تهران بود گفت: اما این امکانات و تاسیسات به عنوان نیروی کمکی به محدوده اعزام می شوند و عوامل آتش نشانی پردیس هم حضور داشتند.

وی گفت: در محل به دلیل بروز حادثه ترافیک بسیار سنگینی ایجاد و تقریبا مسیر قفل شده بود و برخی نیروها از مسیر مخالف و کنارگذر خود را به محل حادثه رسانده بودند مشاهده می شود که یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری حامل یک ماده شیمیایی استایلن که ماده‌ای است که در حجم زیاد قابلیت اشتعال انفجار دارد و به عنوان ماده اصلی تشکیل شده از مواد تشکیل دهنده بنزین هم هست.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: این تانکر به دلایل نامشخص از مسیر خارج و به نیوجرسی های کنار جاده برخورد و واژگون شده و به بغل خوابیده بود و همین باعث شد که تقریباً تمام ۳۰ هزار مواد و متعلقات به بیرون ریخته شود و به خاطر اینکه حجم بسیار زیادی به خارج از جاده منتقل شده بود و آتش نشانشانان به سرعت محل را ایمن سازی کرد و با استفاده از محلول آب و کف ایمن سازی شد و خوشبختانه باعث برخورد با خودروهای دیگر و شعله وری نشده بود و محل به عوامل راهوار برای بررسی های بیشتر علت حادثه تحویل داده شد.