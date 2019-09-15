به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شب از شبهای شعر اعتراض، ویژه شعر هیئت در موسسه «شهرستان ادب» برگزار می‌شود و جمعی از شاعران آیینی اشعار خود را در این برنامه می‌خوانند.

«شب شعر اعتراض» روز سه‌شنبه ۲۶شهریور از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود.

سعید حدادیان، مهدی جهاندار، محسن ناصحی، قاسم صرافان، احمد بابایی، مهدی زنگنه، هادی جانفدا، میلاد عرفانپور، سیدمحمدمهدی شفیعی، رحمان نوازانی، امیررضا یزدانی، محمد رسولی و پیمان طالبی برخی از شاعرانی هستند که در «شب شعر اعتراض» حضور دارند و سروده‌های خود را می‌خوانند.

حضور در «شب شعر اعتراض»، که در محل مؤسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» به نشانی سه‌راه طالقانی (تقاطع خیابان‌های طالقانی و شریعتی)، پلاک ۱۶۸ برگزار می‌شود، برای عموم علاقمندان آزاد است.