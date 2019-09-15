ادامه مذاکره مدیر برنامه افشین قطبی با باشگاه فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی نیم فصل دوم سال گذشته لیگ برتر هدایت تیم فوتبال فولاد خوزستان را بر عهده گرفت و با پایان فصل، از این تیم جدا شد.

جدایی قطبی از فولاد در شرایطی صورت گرفت که این مربی مطالباتی داشت و عدم توافق طرفین حتی تهدید قطبی برای شکایت به فیفا را در پی داشت.

این اتفاق در زمان مدیریت حبیب رضایی در باشگاه فولاد رخ داده بود و حالا با حضور سعید آذری به جای رضایی، مذاکره با مدیر برنامه افشین قطبی ادامه خواهد داشت.

سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: من با مدیر برنامه های آقای قطبی صحبت هایی داشتم و قرار شد جلسه دیگری برای رسیدن به توافق با یکدیگر داشته باشیم.