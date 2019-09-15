رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا ضمن تذکر به لزوم توجه به احیای بوستان جنگلی چیتگر نسبت به تحلیل و خشک شدن درختان جنگلی چیتگر هشدار داد و از شهرداری تهران خواست در این رابطه ورود جدی داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از پارک جنگلی چیتگر اظهار کرد: پارک جنگلی چیتگر با ۹۵۰ هکتار مساحت بزرگترین بوستان جنگلی استان تهران و در آغاز مسیر وزیدن باد غربی شهر تهران قرار گرفته که با بالا بردن مقدار اکسیژن هوای تهران، ریه تنفسی شهر محسوب می‌شود.

فراهانی اضافه کرد: محدوده شرقی پارک به مساحت تقریبی ۲۵۰ هکتار در محدوده غربی و با ۶۵۰ هکتار بوده که نیمی از درختان پارک جنگلی را درختانی با گونه های سوزنی برگ و نیمی دیگر را نیز گونه‌های متعدد درختان پهن برگ تشکیل می دهند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه متاسفانه مدت هاست که این بوستان زیبا شهر تهران از مشکلات مهم و متعددی رنج می برد، اظهار کرد: طی سال ۸۸ هر ساله این درختان در حال تحلیل و خشک شدن بوده است و با این روند دور نیست که به‌زودی صرفاً خاطره ای حسرت از درختان زیبای پنجاه سال ها باقی بماند.

وی اضافه کرد: از مهمترین دلایل این ویرانی را می توان به انسداد لوله آب ۴۰۰ اینچی و سپس ۵۰۰ اینچی دانست که محدوده غربی پارک را شامل می‌شود و عملاً هر دو بخش پاک را آبیاری می‌کرد، دانست.

فراهانی با تأکید بر شائبه آتش سوزی عمدی که در این پارک به اتفاق افتاده، گفت: وقوع آتش سوزی های متعدد در بخش های مختلف پایتخت طی ماه گذشته که شائبه عمدی بودن آن وجود دارد به این روند نابودی سرعت بخشیده و بیم آن می‌رود چنانچه فکر عاجل به حال معضل آبرسانی پارک و نیز دستگیری عوامل ایجاد حریق در پارک نگردد، کل بوستان در خطر مرگ قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم شریف تهران ضمن بازدید از این بوستان در چهارشنبه آخر همین هفته از خبرنگاران و اصحاب رسانه دعوت می‌کنم تا در این بازدید با عنایت به اهمیت حفظ میراث ماندگار و حیات بخش ۵۰ ساله پارک جنگلی چیتگر برای فرزندانمان و نسل‌های آینده در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور در خصوص موضوع مهم ضرورت توجه به بوستان جنگلی چیتگر و مصون نگه داشتن آن از خطرات آسیب ها و لزوم برقراری مجدد حق‌آبه این بوستان به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

وی ابراز امیدواری کرد کهبا اقدام به موقع موثر و اهتمام آقای حناچی شهردار تهران، شاهد تضمین سرزندگی و شادابی برای سرمایه ملی و تفرجگاه فرامنطقه شهر تهران باشیم.