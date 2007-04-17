خرید 5/4 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی / عدم تحقق برنامه ریزیهای دانشگاه پیام نور با بودجه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: برای آنکه بتوانیم بر اساس نیاز دانشگاه و دانشجویان بودجه کافی داشته باشیم، بودجه دانشگاه پیام نور نیز مانند دیگر دانشگاه های دولتی باید به صورت سرانه دانشجویی محاسبه شود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته سهم سرانه دانشجویی که دولت به دانشجویان دانشگاه پیام نور اختصاص داد 95 هزار تومان و سهم سرانه ای که از هر دانشجو دریافت شد 170 هزار تومان بوده است.

معاون برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: در سال جدید نیز بودجه دانشگاه پیام نور در بخش هزینه های عمومی 59 میلیارد تومان و هزینه های عمرانی 89 میلیارد تومان بوده است که با توجه به برنامه ریزی های دانشگاه آنچه مدنظر ما بود در برنامه ریزی محقق نمی شود.

کاتب تاکید کرد: بیش از 50 مرکز پیام نور در سال گذشته افتتاح شده است و تا ابتدای مهر ماه سال جاری نیز 50 مرکز دیگر افتتاح خواهد شد. همچنین 196 پروژه که از سال 76 در دانشگاه پیام نور نیمه کاره مانده بود به مناقصه گذاشته شده و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.