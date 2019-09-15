به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام صبح یکشنبه در نخستین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری فارس، افزود: پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که باید می‌کردیم ایجاد ساز و کارهایی برای امر به معروف و نهی از منکر بود.

امام جمعه شیراز با تصریح اینکه ساز و کار ها به سادگی ایجاد نمی شوند، افزود: در قانون اساسی اولین پایه ساز و کارهای امر به معروف گذاشته شد و اصل هشتم قانون اساسی بر نهی از منکر است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس در ادامه گفت: قانون امر به معروف و نهی از منکر وظایفی را برای همه سازمان ها و نهادها دستگاه بصورت حقوقی وضع کرده است، بنابر این، هر جا پایه هست پای وظیفه ما در میان است.

آیت الله دژکام، افزود: باید قانون عملی شود تا وضعیت به معروف و نهی از منکر در جامعه بهتر انجام گیرد، لذا توقع من از استانداری این است که نهادها و دستگاه هایی که شورای امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل نداده اند، مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان خیرخواهی مورد توجه قرار گیرد، افزود: قانونی عمل کردن معروف است و غیرقانونی عمل کردن منکر می باشد؛ اکثر کسانی که در دستگاه‌ها و نهادها قرار دارند متوجه قانون نیستند.

در این برنامه سلیمان مهدوی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، گفت: همچنانی که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سال ها پیش ابلاغ شده اما همچنان در احقاق این فریضه نتوانستیم خوب عمل کنیم.

وی ادامه داد: این قانون در اواسط سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، عنوان کرد: موضوعاتی که در این قانون به دستگاههای دولتی مرتبط است ماده ۴ قانون مراتب امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرده است.