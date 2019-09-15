۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

رئیس اوقاف ناحیه دو شهرستان کرمان:

۷۰۰ کیف تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند کرمانی توزیع می شود

کرمان - رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان کرمان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی درقالب طرح «مهر تحصیلی» ۷۰۰ کیف تحصیلی در بین دانش آموزان یتیم و نیازمند این شهرستان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، حجت الاسلام سید رضا فاطمی اظهار داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید طرح «مهر تحصیلی»با هدف اعطای بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند در شهر کرمان اجرا می شود.

 وی افزود: بیش از ۷۰۰ کیف تحصیلی همراه با نوشت افزار کمک آموزشی و لوازم التحریر از محل نیات موقوفات شهر کرمان و کمک سازمان اوقاف با همکاری کمیته امداد استان کرمان برای مقاطع مختلف تحصیلی تهیه شده است و طی مراسمی با حضور مدیران کل اوقاف و امور خیریه و کمیته امداد امام خمینی (ره) بین دانش آموزان یتیم و نیازمند توزیع می شود.

 حجت الاسلام فاطمی گفت: برآورد هزینه هر کیف بالغ بر ۱۴۵ هزار تومان است که تمام لوازم کمک آموزشی خریداری شده تولید داخل و در راستای حمایت از کالای ایرانی انتخاب شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان کرمان با بیان اینکه برای امور تحصیلی و کمک به دانش آموزان نیازمند در سطح شهرستان موقوفه خاصی  نداریم، تصریح کرد: تنها چند موقوفه در شهرستان وجود دارد که بخشی از نیات واقف مرتبط با کمک به دانش آموزان بی بضاعت و ایتام فقیر است.

