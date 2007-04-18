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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

حوزه های علمیه استان فارس - 5 / مدیر حوزه علمیه امام مهدی (عج) سروستان :

حوزه علمیه امام مهدی سروستان با کمبود فضای آموزشی مواجه است

حوزه علمیه امام مهدی سروستان با کمبود فضای آموزشی مواجه است

حوزه علمیه امام مهدی (عج) سروستان با بیش از 15 سال فعالیت با مشکلاتی چون کمبود فضای آموزشی و بهداشتی مواجه است.

مدیر حوزه علمیه امام مهدی (عج) سروستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این حوزه علمیه در سال 70 تاسیس شده و هم اکنون 35 طلبه در پایه های  2، 3و 5 در این حوزه مشغول به تحصیل هستند. با پذیرش طلبه از سال آینده تحصیلی نیز پایه اول این حوزه فعال خواهد شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: 2 مدرس، کتابخانه با نزدیک به 2 هزار عنوان کتاب، بانک نوار و سی دی، 11 حجره ، یک دستگاه منزل استاد به همراه 6 استاد امکانات آموزشی این حوزه را تشکیل می دهد. سیستم گرمایی این مدرسه علمیه بخاری گازی بوده و فاقد رایانه و سیستم سرمایی است.

وی افزود: ساختمان فعلی حوزه برای مدرسه علمیه ساخته نشده بنابراین با مشکلاتی شامل کمبود فضای آموزشی و بهداشتی مواجه هستیم. برخی از این مشکلات با تلاشهای صورت گرفته برطرف شده ولی هم اکنون این حوزه علمیه با این میزان طلبه فاقد آشپزخانه است.

کد مطلب 471856

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