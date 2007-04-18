حوزه علمیه امام مهدی سروستان با کمبود فضای آموزشی مواجه است

مدیر حوزه علمیه امام مهدی (عج) سروستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این حوزه علمیه در سال 70 تاسیس شده و هم اکنون 35 طلبه در پایه های 2، 3و 5 در این حوزه مشغول به تحصیل هستند. با پذیرش طلبه از سال آینده تحصیلی نیز پایه اول این حوزه فعال خواهد شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: 2 مدرس، کتابخانه با نزدیک به 2 هزار عنوان کتاب، بانک نوار و سی دی، 11 حجره ، یک دستگاه منزل استاد به همراه 6 استاد امکانات آموزشی این حوزه را تشکیل می دهد. سیستم گرمایی این مدرسه علمیه بخاری گازی بوده و فاقد رایانه و سیستم سرمایی است.

وی افزود: ساختمان فعلی حوزه برای مدرسه علمیه ساخته نشده بنابراین با مشکلاتی شامل کمبود فضای آموزشی و بهداشتی مواجه هستیم. برخی از این مشکلات با تلاشهای صورت گرفته برطرف شده ولی هم اکنون این حوزه علمیه با این میزان طلبه فاقد آشپزخانه است.