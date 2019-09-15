  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

طی هفته اخیر؛

۳۳۵ ماموریت توسط اورژانس ساوه انجام شد/ امدادرسانی به ۱۷۵ مصدوم

۳۳۵ ماموریت توسط اورژانس ساوه انجام شد/ امدادرسانی به ۱۷۵ مصدوم

اراک- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: طی هفته گذشته ۳۳۵ ماموریت توسط نیروهای امدادی اورژانس شهرستان ساوه انجام و به ۱۷۵ مصدوم حوادث مختلف امدادرسانی شده است.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار هفته گذشته مأموریت‌های انجام شده توسط اورژانس شهرستان ساوه، اظهار داشت: طی هفته گذشته از سوی نیروهای امدادی اورژانس شهرستان ساوه، ۳۳۵ مأموریت امدادرسانی در حوادث مختلف انجام شده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه افزود: از این تعداد مأموریت ذکرشده، ۱۱۷ مورد مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی درون شهری و سوانح جاده ای بوده است.

وی بیان داشت: در نتیجه وقوع این تعداد حوادث و تصادفات، ۱۷۵ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس ساوه پس از انجام اقدامات لازم پیش بیمارستانی، به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه خاطر نشان کرد: همچنین بر اثر وقوع این حوادث طی هفته گذشته، ۵ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 4718568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها