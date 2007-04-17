ابومسلم همچنان در لیگ باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر حامد غفاری، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان با تکذیب خبرهای شنیده شده از سوی برخی از منابع در خصوص کناره گیری تیم فوتبال ابومسلم از لیگ ششم اعلام کرد: تیم فوتبال ابومسلم همچنان در لیگ برتر بازی خواهد کرد.

وی همچنین در ادامه با تایید بروز مشکلات مالی در باشگاه ابومسلم و کمبود نقدینگی برای پرداخت قسط دوم بازیکنان این تیم، از عملکرد مسئولین استان درخصوص کمک برای وصول مطالبات باشگاه از گروه صنعتی ایران خودرو ابراز نارضایتی کرد و عنوان داشت: با وجود همه این مشکلات تیم فوتبال ابومسلم همچنان با سعه صدر به بازیهای خود ادامه می دهد.

غفاری افزود: با وجود این که پرداخت قسط دوم بازیکنان تیم که قرار بود سه ماه پیش پرداخت شود برای بار سوم به تعویق افتاده و این مسئله بر روحیه بازیکنان تاثیر منفی گذاشته است، اما خداداد عزیزی و رییس سازمان فوتبال ابومسلم بر پیگیری بازیهای لیگ برتر تاکید کرده اند.

مدیر روابط عمومی باشگاه ابومسلم خراسان در پایان به هواداران بی شمار این تیم اطمینان داد که در روز جمعه شاهد بازی این تیم مقابل فجر سپاسی خواهند بود.