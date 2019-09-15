پیگیر دیه شهدای مسجدالحرام و منا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی و نماینده ولی فقیه در سازمان حج در نشست خبری امروز گفت: حج امسال ضمن بهره گیری از رهنمودهای امام راحل و راهنمایی های مقام معظم رهبری، حجی آرام و موفق برای زائران بود.

وی به ویژگی های حج اشاره و تصریح کرد: زود آغاز شدن برنامه های حج و جلسات همایش ها و همچنین تهیه اقلام از داخل کشور از بهترین نکات حج امسال بود.

حجت الاسلام نواب تصریح کرد: امسال برای اولین بار انتقال زائرین توسط هواپیمایی ایران انجام شد و در رفت و برگشت، تعجیل در انتقال را داشتیم.

وی در خصوص طولانی شدن حج نیز گفت: فکر می کردیم طولانی شدن حج زائران را خسته کند اما این موضوع باعث خوشحالی آنها شد. همچنین همکاری خوب زائرین و خادمین باعث شد که حج امسال روان تر و خدمات و برنامه ها هماهنگ تر انجام شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج در خصوص دیه شهدای منا و مسجدالحرام اظهار داشت: پیگیری ها همچنان وجود دارد و مکاتباتی انجام شده و امسال هم نامه ای برای وزیر حج عربستان در این خصوص نوشتیم.

وی گفت: طبق گفته پادشاه عربستان در رابطه با شهدای مسجدالحرام، اقدامات انجام می شود و پیگیر دیه شهدای منا نیز هستیم.

نواب در خصوص برگزاری عمره مفرده نیز گفت: بر انجام عمره اصرار داریم چرا که خواسته مردم است و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در انتظار اعزام به این سفر هستند. اما به هر شرطی بر تحقق آن اصراری نداریم.

وی افزود: در ایام نوروز یک میلیون نفر به سفرهای خارجی می‌روند و در طول سال به کشورهای دیگر برای تفریح یا موضوعات دیگر سفر می‌کنند. اما ما آنها را از انجام چنین سفرهایی منع نمی‌کنیم درباره عمره نیز همینطور است برخی افراد انجام سفر عمره را به دیگر سفرها ترجیح می‌دهند.