ثبت‌ نام ۴۶۵ هزار نفر در سامانه «سماح»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، در نشست خبری روز یکشنبه در مورد اعزام زائران اربعین عتبات عالیات، به خبرنگار مهر گفت: از مدت‌ها قبل چندین کارگروه برای اعزام‌های اربعین در وزارت کشور برگزار شده که یکی از این کارگروه‌ها مربوط به سازمان حج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۷۰۰ کارگزاری در مورد اعزام‌های عتبات اقدام می‌کنند، گفت: این افراد آموزش‌دیده و تجربه لازم را دارند و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای تسهیل در امور خدمت‌رسانی به زائرین استفاده کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون ۴۶۵ هزار و ۲۶۳ نفر برای اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: ساماندهی و سازماندهی زائران در عراق بر اساس ثبت‌نام افراد در این سامانه انجام می‌شود و در سال جاری، لغو روادید نیز صورت گرفته است. تمامی خدمات بیمه‌ای، درمانی و پیگیری امور مربوط به زائرین از طریق سامانه سماح صورت خواهد گرفت.

رشیدیان همچنین به سامانه «مصباح» نیز اشاره کرد و گفت: در حال تلاش هستیم تا سامانه مصباح را برای جهت‌یابی و مسیریابی و همچنین خدماتی که در حوزه زیارت و ... مد نظر زائرین است، راه‌اندازی کنیم و بتوانیم از بدو سفر، شبکه ارتباطی و تعامل با زائر داشته باشیم.

وی در مورد سفرهای ارزان قیمت اظهار داشت: خدمات اربعین تماماً ارزان قیمت است و از همه ۳۱ استان کشور، زائرین ساماندهی می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، بعد از محرم، ثبت‌نام زائران در سامانه سماح با سرعت بیشتری در حال انجام است.

رشیدیان تصریح کرد: اعزام زمینی زائرین از چهار مرز زمینی انجام خواهد شد، پیش‌بینی ما این است که برای اربعین امسال، سه میلیون نفر زائر داشته باشیم و از هم‌اکنون با دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت راه، برای انتقال زائران در حال همکاری هستیم تا اعزام‌ها به طور متمرکز انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در مرزها و داخل عراق نیز خدمات مناسبی برای زائرین اربعین ایجاد شده و امیدواریم شرایط برای حضور گسترده زائران فراهم باشد.