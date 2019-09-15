۲ متخلف محیط زیست در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرام احمدی گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت و طی عملیاتی جداگانه، یک نفر متخلف حمل چوب بلوط جنگلی با یک دستگاه موتورسیکلت و یک نفر متخلف قطع یک اصله درخت بلوط حین ارتکاب جرم را در شهرستان لردگان شناسایی و دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: از متخلف قطع درخت جنگلی، یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: این متخلفان پس از تشکیل پرونده طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

احمدی در پایان تصریح کرد: بر اساس قانون شکار و صید، شکار حیات وحش بدون داشتن مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست غیر قانونی بوده و پیگرد قضایی دارد.