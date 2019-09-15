کشف ۵ فقره سرقت در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت الله شهبازبیگی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات برق در شهرستان موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگرد های خاص پلیسی یک نفرمتهم در این راستا شناسایی شد.

فرمانده شهرستان مهران ، تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در یک اقدام ضربتی متهم دستگیر که درتحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت کابل و تجهیزات برق اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در ادامه خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شهبازبیگی به شهروندان توصیه کرد، در جهت پیشگیری از این گونه سرقت ها و با مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.