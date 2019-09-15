  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶

فرمانده انتظامی مهران خبر داد:

کشف ۵ فقره سرقت در مهران

کشف ۵ فقره سرقت در مهران

ایلام - فرمانده انتظامی مهران از دستگیری سارق حرفه ای کابل و تجهیزات برق و کشف ۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت الله شهبازبیگی اظهار داشت: در پی  وقوع چند فقره سرقت کابل  و تجهیزات برق در شهرستان موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگرد های خاص پلیسی یک نفرمتهم در این راستا شناسایی شد.

فرمانده شهرستان مهران ، تصریح کرد: پس از هماهنگی با  مرجع قضائی و در یک اقدام ضربتی متهم دستگیر که درتحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت کابل و تجهیزات برق اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در ادامه خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شهبازبیگی به شهروندان توصیه کرد، در جهت  پیشگیری از این گونه سرقت ها  و با مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4718646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها