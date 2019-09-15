سرهنگ علی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بررسی پرونده‌های متشکله در پلیس فتا استان نشان می‌دهد جرایم مربوط به کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی بیشترین آمار وقوع را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: یکی از روش‌هایی که امروزه کلاهبرداران از آن استفاده می‌کنند به این صورت است که با شناسایی و ارتباط با فروشندگانی که کالاها و وسایل خود را در سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی به اشتراک می‌گذارند اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران در این روش ابتدا مبالغی را به عنوان بیعانه برای فروشندگان واریز می‌کنند و سپس اعلام می‌کنند که از خرید خود منصرف شده و درخواست عودت وجه را کرده و با دعوت از فروشندگان جهت مراجعه به عابر بانک با روش‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: به همه کاربرانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از این طریق اقدام به خرید و فروش کالاها و وسایل مختلف می‌کنند، توصیه می‌شود در خرید و فروش‌های اینترنتی قبل از هرگونه خرید و فروش و جابجایی وجه، بررسی‌های لازم در خصوص صحت هویت فرد مقابل را داشته باشند.

سرهنگ جمالی در پایان گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرایم رایانه‌ای را دارد و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با هرگونه جرمی در فضای مجازی موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.