به گزارش خبرنگار مهر، نشست «امر به معروف و نهی از منکر به مثابه امر سیاسی-حماسه حسینی» با سخنرانی فرج الله قنبری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این نشست دوشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.