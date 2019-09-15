ریشه یابی مشکلات فرهنگی بایدجایگزین اتهام زنی و برخورد فیزیکی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی استان ظهر یکشنبه به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با حضور استاندار، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران دستگاههای فرهنگی استان در دفتر امام جمعه قزوین تشکیل شد.

سیده حمیده زرآبادی در این نشست گفت: در حوزه فرهنگ باید فعالیتهاباورپذیر و تاثیر گذارباشد در غیر این صورت هزینه ها و وقت خود را هدر داده ایم.

وی بیان کرد: این که بگوییم دستگاهها کارشان را درست انجام نمی دهند لذا دستاوردهای حوزه فرهنگ مناسب نبوده شاید حرف درستی نباشد اما به نظر می رسد گاهی شناختی از جامعه و نگرش آن نداریم و مسیر اشتباه می رویم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این که فردی کنترل خود را از دست داده و خودسوزی می کند باید ریشه یابی کنیم و برای رفع آن اقدام کنیم تا شاهد بروز اینگونه حوادث نباشیم و متهم کردن دیگران از موضع گیری در این حادثه منطقی نیست.

زرآبادی افزود: تدوین سند فرهنگی می تواند یکپارچگی لازم را میان دستگاهها ایجاد کند زیرا شاید خیلی از اقدامات به روز نیست و باورپذیری آن کم شده و در سیکل معیوب مسیر را طی می کنیم که جواب نمی دهد.

وی گفت: بیانیه گام دوم جدا از سند فرهنگی نیست لذا باید یکپارچه انجام شود و همه آمارها و پایش ها بر اساس یک آمار دقیق و واقعی باشد تا به نتیجه برسد.