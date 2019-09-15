احیای ۳۷ واحد صنعتی راکد در لرستان/۱۰۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی پیش از ظهر یکشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سخنانی با بیان اینکه از سال گذشته تحرک جدی بین بانک ها، دستگاههای اجرایی، مدیران واحدهای صنعتی و ... را در این حوزه استان داشته ایم، اظهار داشت: به استناد گزارش های وزارت کشور و صنعت و معدن استان لرستان در این حوزه موفقیت های خوبی را داشته است.

وی با اشاره به بررسی مشکلات واحدها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: خیلی از واحدهای صنعتی استان در جلسات مختلف و با پیگیری های صورت گرفته احیا شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: تا کنون با اقدامات صورت گرفته ۳۷ واحد صنعتی استان که راکد بودند احیا شده اند.

صفی خانی با اشاره به اینکه همچنین ۱۰ واحد کشاورزی راکد استان احیا شده اند، عنوان کرد: ۳۷ واحد صنعتی احیا شده در استان هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و آورده متقاضی در این رابطه نیز دو هزار و ۳۷۰ میلیاردر یال بوده است و اشتغال ایجاد شده در آنها نیز هزار و۱۹۴ مورد بوده است.

وی، گفت: الان سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی برای احیا و افزایش ظرفیت بنگاهها را در استان شاهد هستیم و این نشان دهنده این است که واحدهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که در سال رونق تولید می توانند تولیدات با کیفیت و قابل رقابتی را داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری واحد ها از تسهیلات اخذ شده در استان بیشتر بوده است، گفت: این حرکت جدیدی در استان لرستان است.

صفی خانی، گفت: همچنین ۴۴ واحد اقتصادی استان ارتقا ظرفیت تولید داشته اند و به این تعداد واحد نیز حدود هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و آورده متقاضی نیز در این رابطه ۱۸۳ میلیارد بوده است.

وی، گفت: همچنین در ۱۲۵ واحد استان اشتغال جدید داشته ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون ۲۴ واحد در استان به بهره برداری رسیده است که ۴۶۴ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و آورده متقاضی نیز در این رابطه هزار و ۸۲ میلیارد ریال بوده است.