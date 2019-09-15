زنجان در زمینه اربعین برنامه های واحد داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اربعین استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه استان زنجان امتیازات بسیار قابل‌توجهی دارد، افزود: معتقدیم که این استان در خاورمیانه بی‌نظیر است ولی این مسئله آفت‌هایی هم دارد و متأسفانه همدیگر را قبول ندارند و حرف بزرگ‌تر ها را قبول نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: امیدوارم در اربعین امسال زنجان یک موکب، یک ستاد ، یک تصمیم گیری و یک برنامه در زمینه اربعین داشته باشد و تحقق این امر مهم خروجی خوبی را هم به دنبال خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: به کار بردن کلماتی تحت عنوان هیئت ما، مدیریت ما، تشکیلات ما و ستاد ما از آفت‌های بزرگ است که باعث می‌شود کارها خوب جلو نرود.

خاتمی بر اجرای درست برنامه‌ها در اربعین تأکید کرد و گفت: مسئولین دستگاههای عضو ستاد اربعین در عملیاتی کردن تصمیمات جدی باشند.