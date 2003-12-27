درهيات اجرايي انتخابات تهران هيچ داوطلبي رد صلاحيت نشده است

علي اوسط هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر، بااشاره به اينکه با گذشت هفت روز از مهلت 10 روزه بررسي صلاحيت داوطلبان درهيات اجرايي،هيچ داوطلبي رد صلاحيت نشده است، گفت : ما درحال حاضر صرفا براي برطرف کردن ايرادات شکلي پرونده ها تلاش مي کنيم.

فرماندار تهران افزود : در اين راستا اعضاي هيات اجرايي و تعدادي ازعوامل فرمانداري از آغاز کار هيات اجرايي براي دسترسي کامل به مدارک لازم براي تصميم گيري درست در تماس تلفني مداوم با داوطلبان هستند .

وي افزود : همه اطلاعات روز هشتم ديماه جمع آوري ودر مورد تاييد صلاحيتها تصميم گيري مي شود.

فرماندار تهران در خصوص ضرورت تحقيقات محلي توسط هياتهاي اجرايي توضيح داد : بايد بپذيريم که با وجود نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در جمع مراجع چهارگانه و با استناد به تبصره ذيل ماده 5 قانون انتخابات نظر اين مراجع مقدم بر تحقيقات محلي است و بايد توجه داشت که درفرهنگ شهري تهران امروز در شرايط آپارتمان نشيني و جابجايي زياد جمعيت شناخت اهالي محل از هم به گونه اي نيست که بتوان بدان استناد و با آبروي افراد بازي کرد .

هاشمي با تاکيد بر اينکه ناظران شوراي نگهبان و بازرسان وزارت کشوربا حضور در جلسات هيات اجرايي صرفا شاهد جلسات هستند و هيچ گونه اجازه دخالت و حق راي در تصميم گيري هاي اين هيات را ندارند گفت : اين رويه اي است که در انتخاباتهاي گذشته نيز اعمال شده است .

هاشمي افزود : ايرادات قانوني هياتهاي نظارت وبازرسي به عنوان ديدبان بر روند کار وفضاي حاکم بر هياتهاي اجرايي طبق قانون در وهله اول به فرماندار به عنوان رييس هيات اجرايي اعلام مي شود واگر فرماندار به نظرات قانوني آنها تمکين نکرد بايد به شوراي نگهبان اعلام کنند و شوراي نگهبان بطور مقتضي نظرات خود را اعمال کند.

وي تاکيد کرد: آقاي عظيمي زاده رييس هيات نظارت اين حوزه انتخابيه تاکنون ايرادي بر روند کار و فضاي هيات اجرايي مطرح نکردند و تعامل هيات اجرايي و نظارت در اين مرکز انتخابيه توام با منطق و احترام به حقوق همديگر به خوبي پيش مي رود که اميدواريم تا پايان کار انتخابات هم اين گونه باشد .

رييس هيات اجرايي ستاد انتخابات حوزه مرکزي تهران ، درباره احتمال برخي اعمال نفوذ ها بر هيات اجرايي ، بااشاره به موقعيت اجتماعي معتمدين هيات اجرايي گفت : اين نوع نگاه را توهين بزرگي مي دانم به معتمدين مردم ، چرا که توان فکري وسياسي و اجرايي معتمدين فراتر از حدي است که تحت نفوذ يا تاثير فشار دولتي يا غير دولتي قرار گيرند و من به عنوان فرماندار افتخار مي کنم در جلسه هيات اجرايي با بزرگاني مي نشينم که براين باورند که انتخاب حق ملت است ، نه حق ما.

وي با تاکيد بر اينکه قطعا کار با بزرگان براي من از جهتي درس است و از جهتي بسيار دشوار چراکه بايد در خود توان تعامل در آن سطح بالا را در خود بوجود آورم ، افزود : درجلسات هيات اجرايي تصميم گيري با راي اکثريت صورت مي گيرد و فرمانداربه عنوان يک عضو ازاعضاي هيات اجرايي صرفا داراي يک حق راي است .

فرماندار تهران در باره احتمال تاثير ديدگاه سياسي حاکم بر هيات اجرايي در تصميم گيري در مورد صلاحيتهاگفت : قانون اين حق را به فرماندار به نمايندگي از دولت داده است که ترکيب معتمدان پيشنهادي خود را براي تشکيل هيات اجرايي برگزيند ، همانطور که تعيين ترکيب هيات نظارت هم از جمله وظايف شوراي نگهبان است ميتوان اين سوال را پرسيد که آيا هيات نظارت تماما جزو معتمدين اکثريت ملت هستند يا خير.

وي با تاکيد بر اينکه مهرتاييد هيات نظارت را يکايک معتمدين دارا هستند گفت : جمع 30 نفره معتمدين حاصل تعامل فکري همکاري گفتگو و هم انديشي فرماندار با هياتهاي نظارت است نه تحميل افراد از سوي فرماندار بر هيات نظارت، هرچند در يک رايزني مناسب با هيات نظارت توانستم به خواست خود در تعيين اعضاي هيات اجرايي نزديک شوم .

