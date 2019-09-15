به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در مراسم استقبال از ورودی‌های جدید دانشگاه تهران که با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، مدیران و استادان دانشگاه و نیز تعدادی از مقامات ارشد دانشگاهی کشور برپا می‌شود، برنامه‌های متنوعی در راستای آشنایی هرچه بیشتر نودانشجویان با ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه برگزار می‌شود و محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با دانشجویان سخن خواهد گفت.

از دیگر برنامه‌های این مراسم، قرائت میثاق‌نامه استادان و دانشجویان دانشگاه تهران و تحویل پرچم دانشگاه از یک دانشجوی قدیمی به یک نودانشجو خواهد بود.

امسال نیز همچون سال‌های قبل همزمان با برگزاری آئین ورودی نودانشجویان، همایش «خانه و دانشگاه» ویژه خانواده نودانشجویان، و با هدف آشنایی هر چه بیشتر والدین با محیط تحصیل دانشجویان و نیز تبادل نظر با مسئولان پردیس‌ها و دانشکده‌های مربوط در زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانشجویان برگزار خواهد شد.