نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل در برخی مناطق کشور به تعویق افتاد در روزهای ٢٧ و ٢٨ تیرماه برگزار شد. در این آزمون تعداد ۷۰ هزار و ۹۴ نفر ثبت نام کردند که در ۱۱ مجموعه و ۴۲ رشته به رقابت پرداختند.

داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال تحصیلی ٩٨-٩٩ می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت ثبت نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولی، اصل، کپی و اسکن مدارک مورد نیاز را آماده و اواخر ھفته چھارم شھریور طبق زمانبندی اعلام شده در سایت دانشگاه پذیرفته شده، جھت ثبت نام به آموزش آن دانشگاه مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه، ملزم به مراجعه به سامانه ھای مذکور جھت اطلاع از زمان، مکان،مدارک و نحوه ثبت نام هستند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین کرده بنابراین هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

مدارک ثبت نام مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن «عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب»، «واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه»، «مغایرت و عدم صحت مدارک» و «مغایرت اطلاعات اعلام شده» از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد.

مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد، سھمیه رزمندگان، دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه الله (عج) و استعدادھای درخشان ارائه شود در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ ھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند. افرادی که در دانشگاه ھا در دوره های شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

کلیه پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان از طریق وارد کردن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند کرد.

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از این تسھیلات معرفی شده و در آزمون شرکت کرده اند دقت کنند از فرصت یکبار خود استفاده کرده اند و دیگر مجاز به استفاده از این سھمیه نیستند.

کلیه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شده اند. بسیاری از پذیرفته شدگان در اولویت ھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب هستند.

با توجه به اینکه فرد با آگاھی کامل انتخاب رشته محل کرده و چندین نوبت امکان تغییر و ویرایش وجود داشته است، لذا به ھیچ عنوان جابجایی در اولویت ھای رشته محل بعدی، امکان پذیر نیست.

یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسب حدنصاب لازم است، لذا داوطلبان این سھمیه ھا که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند، حائز شرایط پذیرش در این سھمیه نشده اند.

به عبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده است ولی در این مرحله (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است. ھمچنین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان نباشند، که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه است.

افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده اند، مجدداً کارنامه ای در رابطه با رشته- محل ھایی که انتخاب کرده اند دریافت می کنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک دانشگاه ھای انتخابی اش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند نشان می دھد.

ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھای متقاضی منوط به طی مراحل اخذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی صورت می پذیرد.

به عبارتی اگر دانشگاھی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقباً ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه ھایی که به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاهھا درخواست معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین کنند ، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه مھر ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد.

داوطلبان ملزم هستند از نیمه مھر ماه تا ھفته سوم آبان ماه، ھر ھفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی را ملاحظه کنند.