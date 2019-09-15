به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر یکشنبه در ستاد اربعین لرستان در سخنانی با تاکید بر هم افزایی و همکاری دستگاههای عضو این ستاد در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی(ع)، اظهار داشت: هر چه داریم خالصه به کار بگیریم و به این کار به عنوان یک فرصت در راستای آرامش و تعالی فرهنگی و معنوی استان نگاه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این امر یک فرصت بی نظیر است و لرستان به لحاظ تنوع اقدامات فرهنگی و اجتماعی که انجام می دهد استانی پیش رو در این زمینه است، عنوان کرد: در این راستا همه دستگاهها مانند سال های قبل پای کار بیایند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، بیان داشت: سپاه نیز همه توان خود را در این رابطه به کار خواهد گرفت.

سردار کشکولی با اشاره به اقدامات سپاه لرستان در ارائه خدمات به زائران و برگزاری برنامه های فرهنگی در پیاده روی اربعین حسینی(ع) طی سال های گذشته، افزود: همه دست به دست هم دهیم تا شاهد بهترین نحوه ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی(ع) در استان و عراق باشیم.