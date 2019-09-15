به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی یزدی، رئیس دفتر مرجعیت دینی و علمی آیت الله جوادی آملی در تهران در حاشیه برگزاری اولین نشست بررسی آراء و اندیشه های آیت الله جوادی آملی گفت: آیت الله جوادی‌ آملی از نظر علمی و فقاهتی یک شخصیت برجسته و از دانشمندان معاصر هستند که لازم است اندیشه‌های ناب ایشان که برگرفته از قرآن و عترت است به اطلاع اقشار مختلف جامعه خصوصا مردم تهران برسد.

وی ادامه داد: دفتر تهران معظم‌له تصمیم به برگزاری نشست‌ها و جلسات علمی جهت آشنایی مردم با اندیشه‌های نمود که با مشارکت شهرداری منطقه ۱۲ تهران اولین نشست بررسی اندیشه های معظم له با عنوان «بر آستان اندیشه» امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه در تهران برگزار شد که شهرداری منطقه ۱۲ تهران هم همکاری لازم را نمودند و میزبان برگزاری این نشست بود.

حجت الاسلام‌والمسلمین یزدی درباره موضوع این نشست اظهار کرد: در این نشست آراء و اندیشه‌های حضرت استاد آیت الله جوادی‌آملی درباره نهضت حسینی آقا اباعبدالله الحسین(ع) در دو موضوع «مؤلفه‌های تقویت سرمایه اجتماعی در نهضت حسینی» توسط خراسانی، معاون فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء و دفتر مرکزی وی بررسی شد که سخنان ایشان مورد استقبال مدعوین این نشست قرار گرفت.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم هر چند قدمی کوچک در این راستا برداریم که هم مردم با اندیشه های معظم له نسبت به نهضت اباعبدالله الحسین(ع) در این ماه محرم و صفر آشنا شوند، بدین منظور در مهر ماه نیز برنامه ریزی شد که دومین نشست نیز در همین مکان برگزار شود که جزئیات آن در فرصتی دیگر به رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس دفتر آیت‌الله جوادی‌آملی در تهران در پایان گفت: هدف اصلی ما در دفتر معظم‌له این است که این آثار و اندیشه‌های ایشان در سطوح مختلف مخاطبین ترویج شود و درصدد هستیم که این برنامه در جاهای دیگر و نقاط مختلف تهران با همکاری شهرداری و دیگر ارگان‌ها در نیمه دوم سال برگزار شود.

یادآور می شود، اولین نشست بررسی آراء و اندیشه های حسینی آیت‌الله جوادی‌آملی امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در سالن همایش های شهرداری منطقه ۱۲ تهران با حضور جمعی از علما و نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید در شهر تهران، اساتید دانشگاهی و جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار شد.