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۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۲۹

شورای عالی قضایی عراق خواستار لغو مصونیت رئیس جبهه التوافق شد

شورای عالی قضایی عراق خواستار لغو مصونیت پارلمانی رئیس جبهه "التوافق" این کشور به دلیل اتهامات وارده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو "سوا"، شورای عالی قضایی عراق درخواست لغو مصونیت پارلمانی از"عدنان الدلیمی" رئیس جبهه التوافق شده است.

"بهاء الاعرجی" رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان عراق نیز از ریاست مجلس خواست تا درخواست یاد شده را در اولین جلسه هفته آینده خود در دستور کار قرار دهد.  

وی افزود : پرونده الدلیمی حاوی مطالبی است که دست داشتن وی در اقدامات جنایتکارانه را تایید می کند.

از سوی دیگر، "سلیم عبدالله" سخنگوی جبهه التوافق در پاسخ به این مطلب گفت : رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از محتوای پرونده الدلیمی آگاهی ندارد.

وی افزود : پرونده اتهامات وارده به محافظان الدلیمی، نشان می دهد که همه اعترافات آنها زیر فشار گرفته شده است.

کد مطلب 471902

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