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۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

کلایو اوون "بین‌المللی" می‌شود

کلایو اوون "بین‌المللی" می‌شود

کلایو اوون برای نقش اصلی تریلری تحت عنوان "بین‌المللی" به کارگردانی توم تیکور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تریلر حادثه ای درباره یک مامور پلیس اینترپل است که درباره فساد در موسسات بانکی قدرتمند تحقیق می کند. فیلمبرداری از سپتامبر آغاز می شود. فیلمنامه را اریک سینگر نوشته و کلمبیا آن را می‌سازد.

اوون پیش از این در فیلم "نزدیکتر" به کارگردانی مایک نیکولز با کلمبیا همکاری کرده بود. بازیگر 43 ساله بریتانیایی به تازگی بازی در فیلم "به آنها شلیک کنید" را به پایان رسانده که مایکل دیویس آن را کارگردانی کرده و در آن با مونیکا بلوچی و پل جیاماتی همبازی است. اوون سال گذشته در سه فیلم "پلنگ صورتی"، "نفوذی" و "بچه های مردان" نقش آفرینی کرد. او برای "نزدیکتر" نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل بود.

توم تیکور فیلمساز 42 ساله که آلمانی است که در 1998 با فیلم "بدو، لولا، بدو" به شهرت رسید. "بهشت" (2002) و "عطر: داستان یک قاتل" (2006) از دیگر فیلم های اوست.
کد مطلب 471903

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