صدور احکام «معلم تمام وقت» از اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش به تشریح و تبیین برنامه‌های سال تحصیلی جدید پرداخت و با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، اظهار کرد: یکی از اجزای اصلی پروژه مهر تامین نیروی انسانی است که کار آن از زمستان ٩٧ آغاز شد و با تعامل با تمام مدیران کل تا امروز ادامه داشته است .

الهیار با بیان اینکه هیچ کلاسی در شروع سال تحصیلی نباید بدون معلم باشد،گفت: از٨٧٠ هزار نفر نیروی شاغل درآموزش و پرورش؛ ۶۴ درصد معلمان، ١١درصد نیروهای حق التدریسی، ۵ درصد نیروی کیفیت بخشی و٢٠ درصد مدیریت آموزشگاهی هستند که کلیت شاکله نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات آموزش و پرورش توزیع نامتوازن نیروی انسانی در استان‌ها است،که بررسی‌های زیادی برای رفع این مشکل صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تامین نیرو در مدیریت آموزشگاه به صورت کامل انجام گرفته است و این تامین به صورت کسری در تامین معلم به وجود آمده است.

وی اذعان کرد: سال٩٧ در طول سال تحصیلی بازنشستگی نیروی انسانی داشتیم و هر چه سال گذشت به حجم ساعات حق التدریس اضافه شده است که این حجم بر روی برنامه ریزی مالی تاثیر گذاشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه ریزی نیروی انسانی کمک کنید تا ابتدای سال بازنشستگی نیروی انسانی یا مرخصی‌ها اتفاق بیفتد تا بر مبنای آن حق التدریس استان‌ها شکل بگیرد و باید برای ادامه سال تحصیلی برنامه‌ای برای نگهداشت نیروی انسانی داشته باشیم.

الهیار با اشاره به اصل تفاهم نامه‌های نیروی انسانی استان‌ها، اظهار کرد: حدود ١٢میلیون و۶٨٠ هزار دانش آموز و ۵١٢ هزار کلاس برای شروع سال تحصیلی پیش بینی شده است.

وی در پایان گفت: از اول مهرماه صدور احکام معلم تمام وقت صورت خواهد گرفت.