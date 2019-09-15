به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیر عامل لرستان با بیان اینکه اهمیت پدافند غیرعامل بر کسی پوشیده نیست و انسان از ابتدا تاکنون به روش‌های مختلف این مهم را رعایت کرده است، اظهار داشت: با توجه به پیشرفت جامعه بشری و تکنولوژی، تهدیدات نیز افزایش یافته بنابراین موضوع پدافند غیر عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در ادامه، افزود: به تناسب نیازهای بشری و جامعه انتظارات افراد نیز افزایش پیدا کرده است، از این‌رو کسانی که این مسئولیت را بر عهده دارند باید روی این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بیان کرد: با توجه به جنگ جهانی اول و دوم موضوع پدافند غیرعامل از طرف کشورها بیشتر از سایر پدافندها مورد توجه قرار گرفت و در ایران نیز با توجه به تجربه وقوع جنگ تحمیلی و بلایای طبیعی و دیگر حوادث و تهدیدات هم پدافند غیرعامل اهمیت ویژه‌ای دارد.

ثمینی، افزود: موضوع مطالعه طرح جامع پدافند غیرعامل باید از طرف دستگاه‌ها و نهادهای استان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با گلایه از بعضی دستگاهها که این موضوع را تا به حال جدی نگرفته‌اند، گفت: در اجرای این طرح نقش تخصصی دستگاه‌ها بسیار مهم است، بنابراین ضرورت دارد مدیران به صورت مستقیم ورود کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: با توجه به موقعیت سوق الجیشی و استراتژیکی که لرستان در کشور دارد، از استان‌های مهم در بحث پدافند غیر عامل به شمار می‌آید و نیاز به پیش بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم است.