۱۰ تیم حفار غیرمجاز در بهشهر متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی عصر یکشبنه در جمع خبرنگاران و اعضای بسیج رسانه شهرستان بهشهر اظهار داشت: شهرستان بهشهر از جمله شهرهای میراثی و تاریخی است که دارای ۴۴اثر ثبت تاریخی است.

وی عنوان کرد: آثار میراثی و تاریخی جزئی از تمدن، سندهویت و افتخار ملی بوده و صیانت از آن توسط همه اقشار مختلف اجتماعی امری مهم و ضروری است.

رئیس میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بهشهر با اشاره به سرکشی های متعدد نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی و میراثی اظهار داشت: در سال حاری با تلاش های انجام شده ۱۰ تیم حفار غیر مجاز در بهشهر متلاشی و ۱۵نفر دستگیر شدند.

یوسفی تصریح کرد: از حفاران غیرمجاز ادوات حفاری، اشیاء عتیقه و زیرخاکی کشف و ضبط شد.

این مسئول با اشاره به پیشگیری از فعالیت حفاران غیرمجاز و حفظ آثار میراث فرهنگی یادآور شد: در این بخش نشست های مختلف با گروههای اثرگذار و آموزش و پرورش و برگزاری کارگاههای آموزشی انجام و در دست انجام است.

وی همچنین با اشاره به تلاش برای توسعه گردشگری در شهرستان بهشهر بعنوان شهری تازیخی و میراثی گفت: در این بخش تلاش فراوانی برای شناساندن ظرفیت های مختلف شهرستان انجام شده است و با استفاده از فضای نو در بومگردی روستایی تلاش شد تا در تویعه گردشگری تقش آفرینی لازم انجام شود.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ اقامتگاه بوم گردی فعال در شهرستان بهشهر فعالیت دارد و ۱۴واحد بوم گردی جدید در دست انجام است.

یوسفی گفت: اقامتگاهها و خانه های بوم گردی با هدف توسعه گردشگری در نقاط روستایی ایجاد می شود و با راه اندازی این اقامتگاه ها، زمینه اشتغال پایدار در مناطق روستایی فراهم می شود.