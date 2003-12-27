وزير كشور به همراه وزراي راه و ترابري و كار و امور اجتماعي به شهر بم عزيمت كردند

حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير كشور به همراه خرم وزير راه و ترابري و صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي به اتفاق سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي، دكتر نوربالا رئيس جمعيت هلال احمر، سلطاني فر استاندار گيلان و جمعي از فرماندهان ارشد ارتش و سپاه به شهر بم عزيمت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سفر به دنبال دستورحجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري مبني برحضورجمعي از وزرا و فرماندهان عالي نظامي و انتظامي در منطقه زلزله زده انجام شده است.

اين گزارش حاکي است اين مسئولان با حضور در شهر بم به سازماندهي جديد واتخاذ روشهاي آني و سريع در امداد رساني اقدام خواهند کرد.

اين وزرا همچنين با حضور در ميان مردم مصيبت ديده ضمن دلجويي و ابرازهمدردي با آنان، ازنزديک درجريان نحوه امدادرساني و نجات مصدومان و مجروحان قرار گرفتند.

گزارش ستاد خبري حوادث غيرمترقبه کشورمستقر در وزارت کشورحاکي است، آواربرداري وخارج کردن افراد باقيمانده از زير آوار درشهرستان بم و روستاهاي اطراف، از اولويت هاي اول درامدادرساني اعلام شده است.

اين گزارش حاکي است همه افراد زخمي تا اين لحظه به وسيله سيستم ترابري جهت مداوا به مراکز درماني مناطق همجوار اعزام شده اند و ساير مصدومان که از ميان آوارها نجات داده شده اند، به سرعت در حال انتقال هستند.

