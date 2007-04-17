گفتگوی متکی با گل درباره نشست عراق و پنج دیپلمات ربوده شده ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های ترکیه به نقل از منابع دیپلماتیک گفتند که متکی و گل در دیدار امروز و پیش از نشست همسایه های عراق در 4 مه در شرم الشیخ مصر، تحولات مربوط به ایران وعراق را بررسی کردند.

همچنین بنابر گزارش ها، متکی ناخشنودی ایران را درباره عدم انجام یک نشست مقدماتی با حضور همسایه های عراق بین خودشان پیش از نشست شرم الشیخ اعلام کرده است.

گفتنی است که نشست شرم الشیخ علاوه بر کشورهای همسایه عراق قدرت های فرامنطقه ای را نیز در بر می گیرد.

همچنین گل تمایل کشورش را برای برگزاری نشستی در قاهره اعلام کرده، اما درعین حال خواستار برگزاری نشستی بزرگ تر در استانبول شده است.

دیپلمات های ربوده شده ایرانی در عراق توسط نیروهای آمریکایی و برنامه هسته ای ایران از دیگر مسائل مورد گفتگوی دو طرف بوده است.

گرچه هیچ خبری در این باره منتشر نشده که آیا "علی رضا عسگری" معاون پیشین وزیر دفاع ایران که چندی پیش در ترکیه ربوده شده از موضوعات مورد گفتگوی متکی با گل بوده یا خیر، ولی برخی از آگاهان بر این باورند که مسئله روشن شدن سرنوشت عسگری می تواند یکی از اولویت های وزیر خارجه ایران در درخواست هایش از مقام های آنکارا باشد.