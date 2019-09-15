انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دزفول به سرانجام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه سومین سال فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دزفول صبح امروز یکشنبه با وجود اعلام کاندیداتوری دو نفر از اعضای شورای شهر دزفول (حمیدرضا چمن آرا و میرزا علی آستی) برای تصدی میز ریاست به علت بالا ‌گرفتن مباحث و اختلاف نظر اعضا طبق نظر اکثر اعضای شورای شهر و رأی گیری بر سر تعویق جلسه، انجام نشد و به ساعت ۱۸ عصر امروز موکول شد.

در ادامه عصر امروز نیز چهار عضو از ۹ عضو شورای اسلامی شهر دزفول به صورت تعمدی در جلسه انتخاب هیئت رئیسه حضور نیافتند تا به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، جلسه به زمان دیگری موکول شود این در حالی است که دیگر اعضا بیش از یک ساعت منتظر حضور افراد غایب و آغاز انتخابات بودند.

بر اساس گمانه زنی ها، رای اعضا ۵ به ۴ است و همین امر باعث شده برخی اعضا برای رایزنی و جلوگیری از رای یک نفر و راضی کردن وی برای رای دادن به گزینه خود خواستار تعویق انتخابات هیئت رئیسه هستند.

فرهاد جاموسی، عادل دوایی فر، میرزاعلی آستی و سلیم گندمی چهار نفری بودند که با حضور نیافتن در جلسه تعیین هیئت رئیسه شورای شهر، جلسه عصر را از حد نصاب انداختند.

این در حالی است که انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دزفول می بایست در هفته های گذشته صورت می گرفت که به دلیل اختلاف اعضا بر سر ریاست و مسائل پشت پرده چندین بار به تعویق افتاد و امروز نیز با وجود برگزاری دو جلسه به سرانجام نرسید.

عظیم سرافراز ریاست سال نخست و سید مصطفی عظیمی فر ریاست سال دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دزفول را برعهده داشتند.