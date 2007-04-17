ملت ایران قدرت تغییر وضعیت جهان و برپایی جامعه سعادتمند را دارد/ محور پاسارگاد به تخت جمشید محور نمونه گردشگری می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دومین روز از بیست و هفتمین سفر استانی خود در جمع مردم شهرستان پاسارگارد گفت: شما در مکانی زندگی می کنید که اگر لفظ سخن بگشاید رازها را بیان خواهد کرد که چه قدرتهای با عظمتی در این خطه متمرکز شده و قرن ها در بخش بزرگی از جهان حکومت کرده اند.

وی افزود: این سنگ ها اگر زبان باز کنند خواهند گفت چگونه فرهنگ، ادب و هنر آنان در تمدن های گذشته تاثیر گذاشته است و همه جهان را متحول کرده است.

رئیس جمهور این سرزمین را قدم گاه نسل های پی در پی انسانی در هزاران سال تاریخ پر افتخار ایران زمین خواند و گفت: ما یک قدم از این قدم ها و یک نسل از این نسلها هستیم، زمان نیز بر ما خواهد گذشت و آیندگان باید قدم های بعدی را بردارند و بدون تردید نسل های امروز قدم های بلندی برداشته است.

وی افزود: ملت ایران در 28 سال اخیر درخت کهنسال تمدن و فرهنگ اسلامی را بارورتر و پرثمرتر کرده است و به حکومت های دیکتاتوری وابسته پایان بخشیده و استقلال، آزادی خود را به دست پر قدرت خود رقم زده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه، در طول تاریخ ملت ایران همواره خداپرست و به دنبال عدالت و معنویت بوده است گفت: در طول 7 هزار سال تمدن این سرزمین حتی یک روز ثبت نشده که ملت ایران جز در مسیر توحید و معنویت راه دیگری پیموده باشد و ملت ایران همواره پرچمدار عدالت و معنویت در دنیا بوده اند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز مسئولیت و ماموریت بزرگ ما برافراشتن مجدد این پرچم در جهان معاصر است گفت: امروز همه ملت ها از ظلم، ستم، مادیگرایی و پوچی دنیای امروز خسته شده اند، امروز ملت ها از حکومت های مارکسیستی و لیبرالی بیزار هستند و به دنبال الگوی جدید برای زندگی سعادتمند می گردند وتنها ملتی که سابقه،توانمندی و شایستگی معرفی یک الگو را دارد ملت ایران است.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زورگویان عالم در مورد ملت ایران مرتکب دو اشتباه شده اند گفت: اشتباه اول آنها این است که فکر می کنند صاحب دنیا هستند و اشتباه دوم آنها این است که می خواهند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند.

وی افزود: آنها از تاریخ بی خبر هستند و نمی دانند که ملت ایران تنها ملتی است که بیش از 7 هزار سال تاریخ پر افتخار فرهنگ و تمدن دارد و همه علوم امروز بشریت مرهون دانشمندان ایران زمین است واین ملت در طول تاریخ همواره دشمنان خود را به زانو در آورده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه از آنها (زورگویان عالم ) دعوت می کنم به خرج ملت ایران به این سرزمین سفر کنند و پاسارگاد و تخت جمشید را ببینند و به قدرت و توانمندی ملت ایران آشنا شوند تاکید کرد: ملت ایران قدرت تغییر وضعیت جهان، ایجاد تحول و برپایی جامعه سعادتمند را دارد و تا به آخر در مقابل زورگویی های این قدرتها خواهد ایستاد و آنها را مجبور به تعظیم در مقابل عظمت خود خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث سازندگی کشور گفت: متاسفانه حاکمیت چند قرن گذشته و حکومت های فاسد عزت و عظمت و فرهنگ ما را دچار خدشه کرد وامروز باید دست در دست هم دهیم و ایران را بسازیم و به الگوی بشریت تبدیل کنیم.

وی افزود: برای امر اشتغال و مبارزه با معضل بیکاری سهم جوانان پاسارگاد از تسهیلات ارزان قیمت جهت بنگاه های اقتصادی زود بازده در سال جاری 30 میلیارد تومان است.

احمدی نژاد در خاتمه از تصویب منطقه پاسارگاد به عنوان منطقه نمونه گردشگری، تصویب محور پاسارگاد به تخت جمشید به عنوان محور نمونه گردشگری، احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد سیوند جهت آبیاری مزارع، اجرای پروژه های تعیین آب برای احیاء دشت سرپنیران، ایجاد یک واحد دانشگاهی پیام نور و ساخت دو سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان پاسارگاد خبر داد.