نخستین تمرین تیم بسکتبال شهرداری گرگان با سرمربی جدید برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین طبع سرمربی جدید تیم بسکتبال شهرداری گرگان بعدازظهر یکشنبه پس از عقد قرارداد رسمی در تمرین این تیم حاضر شد.

شاهین طبع که در جام جهانی سرمربی تیم ملی بسکتبال بود و جواز حضور در المپیک را کسب کرد چندی پیش با تیم شهرداری گرگان به توافق رسیده بود و با ورود به گرگان رسما به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.

تمرین بعدازظهر یکشنبه تیم بسکتبال شهرداری گرگان با حضور ۱۸ بازیکن زیر نظر صالح مخدومی مربی این تیم در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

روزبه ارغوان، نوید رضایی فر، امیرحسین آذری، علیار نجفی، احمد بوستانیان و امیر صدیقی، بازیکنانی هستند که به طور رسمی با تیم شهرداری گرگان قرارداد امضا کرده‌اند.