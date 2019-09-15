حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی برداشت حدود ۱۷۵ هزار تن سیب پاییزه در شهرستان دماوند برای سال جاری خبر داد و اظهار داشت: حدود ۲۵ هزار تن انواع سیب‌های بهاره و تابستانه نیز داشته‌ایم.

اردلانی افزود: سیب تابستانه نظیر سیب گالا و دو رنگ در حال برداشت است و جمع سیب‌های تابستانه و بهاره حدود ۲۵ هزار تن بوده است و به طور کلی در مجموع حدود ۲۰۰ هزار تن تولید سیب شهرستان دماوند پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: بعد از برداشت بخشی از سیب به طور مستقیم روانه بازار مصرف می‌شود و بخش دیگر در ۱۳ سردخانه صنعتی شهرستان دماوند ذخیره‌سازی می‌شود و در طول سال تا شب عید در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دماوند بیان داشت: طبق خسارات سرمازدگی که در ابتدای فصل اعلام شد با صورت جلسه‌ای که کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی استان تهران آماده کردند مقرر شد که در اسرع وقت غرامت‌های تعیین شده توسط صندوق بیمه براساس درصد خسارت‌های اعلامی به کشاورزان پرداخت شود.