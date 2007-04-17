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۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۲۶

برای تماشای مسابقه دوستانه تیم ملی چین؛

کادر فنی تیم ملی فوتبال عازم تایلند می شوند

کادر فنی تیم ملی فوتبال عازم تایلند می شوند

مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان برای تماشای مسابقه دوستانه چین برابر تایلند، روز 25 اردیبهشت ماه عازم بانکوک خواهند شد.

ناصر ابراهیمی درگفتگو با خبرنگارمهرضمن اعلام این خبر افزود: کادرفنی تیم ملی روزبیست وپنجم اردیبهشت برای تماشای مسابقه دوستانه تیم فوتبال چین برابرتایلند به همراه آقایان مناجاتی و ماجدی عازم بانکوک خواهیم شد تا بازی حریف ایران درمرحله گروهی جام ملتهای آسیا را مورد آنالیز قرار دهیم.

وی همچنین تاکید کرد: پس ازاین بازی و برای بررسی همه جوانب و امکانات اقامت بازیکنان ومحل برگزاری تمرینات و مسابقات تیم ملی درمالزی به این کشورسفر می کنیم تا درصورت وجود هرگونه مشکل مسئولان برگزاری مسابقات را درجریان مشکلات موجود قرار دهیم که این سفر 8 روز به طول می انجامد.

مربی تیم فوتبال کشورمان درپایان گفت : روز 12 خردادماه ازبازیکنان تیم ملی فوتبال تست پزشکی گرفته می شود. البته چون قرار است 2 تیم ملی تشکیل شود تعداد بازیکنان دعوت شده زیاد خواهند بود.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال تایلند و چین روز 16 می (26 اردیبهشت ماه) در بانکوک برگزارخواهد شد.

کد مطلب 471938

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