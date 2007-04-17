کادر فنی تیم ملی فوتبال عازم تایلند می شوند

ناصر ابراهیمی درگفتگو با خبرنگارمهرضمن اعلام این خبر افزود: کادرفنی تیم ملی روزبیست وپنجم اردیبهشت برای تماشای مسابقه دوستانه تیم فوتبال چین برابرتایلند به همراه آقایان مناجاتی و ماجدی عازم بانکوک خواهیم شد تا بازی حریف ایران درمرحله گروهی جام ملتهای آسیا را مورد آنالیز قرار دهیم.

وی همچنین تاکید کرد: پس ازاین بازی و برای بررسی همه جوانب و امکانات اقامت بازیکنان ومحل برگزاری تمرینات و مسابقات تیم ملی درمالزی به این کشورسفر می کنیم تا درصورت وجود هرگونه مشکل مسئولان برگزاری مسابقات را درجریان مشکلات موجود قرار دهیم که این سفر 8 روز به طول می انجامد.

مربی تیم فوتبال کشورمان درپایان گفت : روز 12 خردادماه ازبازیکنان تیم ملی فوتبال تست پزشکی گرفته می شود. البته چون قرار است 2 تیم ملی تشکیل شود تعداد بازیکنان دعوت شده زیاد خواهند بود.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال تایلند و چین روز 16 می (26 اردیبهشت ماه) در بانکوک برگزارخواهد شد.