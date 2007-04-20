ساخت حوزه جدید داراب متوقف مانده است

مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) داراب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این حوزه علمیه بیش از 200 سال قدمت داشته و هم اکنون فضای ساختمانی آن به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. حدود 70 طلبه در پایه های یک تا 6 در بیش از 30 حجره این مدرسه سکونت داشته و 11 استاد نیز تدریس دروس حوزوی را در این مدرسه علمیه برعهده دارند.

حجت الاسلام عبدالرسول ناصری افزود: دو دستگاه رایانه، بانک مختصر نوار و سی دی، سیستم گرمایی و سرمایی مناسب و کتابخانه ای بدون داشتن فضای مطالعه برخی از امکانات آموزشی این حوزه را تشکیل می دهد. یک باب منزل اساتید نیز از موقوفات این مدرسه بوده که هم اکنون دو خانواده در آن زندگی می کنند.

وی افزود: یک قطعه زمین با مساحت 10 هزار متر برای این مدرسه علمیه وقف شده که با بودجه مختصر اهدا شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تنها توانسته ایم اطراف این زمین را حصار بکشیم. نقشه این حوزه کاملا آماده بوده و مشکلات مالی امکان ساخت آن را سلب کرده است.

ناصری گفت : براساس سنت این شهر، هر هفته 5 مبلغ به روستای اطراف اعزام می شوند. همچنین در حد امکان اقامه جماعت و فعالیتهای تبلیغی در سطح شهر توسط طلاب انجام می شود.