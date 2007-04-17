به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد امروز سه‌شنبه در جمع اعضاء شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) با تاکید بر برپایی هر چه باشکوه این جشنواره گفت: "در توجیه ضرورت برگزاری چنین جشنواره‌ای نیاز به استدلال نیست و برپایی آن را در اوج خود یک تکلیف می‌دانیم."

محمدحسین صفار هرندی ادامه داد: "امام رضا (ع) تنها امام معصومی است که جای پای او توتیای چشم مشتاقان در ایران و نیز قبله آمال و آرزوهای مسلمانان و حتی غیرمسلمانان است. تردیدی نیست که برای حفظ موجودیت ایرانی با خصوصیت اسلامی هیچ وسیله‌ای مسحتکم‌تر از وجود مرقد نورانی امام رضا (ع) در کشور و اندیشه‌های جاری آن حضرت در زندگی مردم نمی‌توان یافت."

وزیر ارشاد به تلاش برخی کشورها برای تمسک به نمادسازی برای ماندگار ساختن اندیشه‌هایشان اشاره کرد و گفت: "کار هالیوود به آنجا رسیده که برای مقابله با تفکر رو به گسترش اسلامی به ساخت فیلم "300" از طریق نمادسازی روی آورده‌اند. تلاش آنها در ساختن چنین فیلمی نوعی عاشورایی کردن ماجراست، با این تفاوت که وقتی در ایران نام عاشورا بر زبان جاری می‌شود مرد و زن و کودک و جوان و تمام اقشار جامعه از مسلمان و حتی غیرمسلمان به امام حسین (ع) متوسل می‌شوند."

صفار هرندی گفت: "در کشورهایی که نمادی برای مطرح کردن ندارند با سرمایه‌گذاری‌های کلان تلاش کردند شخصیتی را که تعلق به خودشان ندارد به صورت یک بت و قدیس مطرح سازند تا مردم را به آن ارجاع دهند. در حالی که در ایران شخصیتی به نام امام رضا (ع) وجود دارد که برای همه به عنوان عنصری وحدت بخش شناخته شده است."

در ادامه این جلسه جعفری، دبیر جشنواره، گزارشی از روند برپایی پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) ارائه داد که همزمان با دهه کرامت در فاصله میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) تا میلاد خجسته مسعود هشتمین اختر امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) برگزار می‌شود.

محمدجواد محمدی‌زاده، استاندار خراسان رضوی، نیز در سخنانی با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره، ضرورت مردمی کردن جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) را مورد تاکید قرار داد و افزود: "به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌ها برای برپایی این جشنواره در سال‌های گذشته برای خواص و نخبگان بوده که باید توده‌های مسلمان در داخل و خارج را نیز در نظر گرفته شوند. مدارس، مساجد، دانشگاهها و هیئت‌های مذهبی می‌توانند نقشی موثر در عمومی کردن این جشنواره ایفا کنند."

در ادامه این جلسه علاوه بر آرین‌منش، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از صدا و سیما، شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونین و مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص برگزاری این جشنواره اعلام کردند.