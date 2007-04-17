شبکه یک دو نماینده در جشنواره فیلم کودک دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم عروسکی "در آرزوی مهربانی" به کارگردانی مرضیه محبوب و محسن تقوی زنوز، داستان زندگی موش‌هایی را حکایت می‌کند که سال‌ها پس از نبرد با دیوها و غلبه بر آنها، در آرامش زندگی می کنند. موچول پسر بزرگ خانواده موش‌ها در آرزوی جانشینی پدر است ... فاطمه طیبی تهیه کننده و ایرج عاشوری تصویرپردار فیلم هستند.

"شاهزاده سرزمین آلان" دیگر فیلم بلند راهیافته به بخش مسابقه جشنواره کودک امسال را حسین مختاری در گروه کودک و نوجوان شبکه یک تهیه و کارگردانی کرده است. این فیلم داستان شاهزاده سرزمینی به نام آلان را دنبال می کند که از شرایط حاکم بر قصر خود ناراضی است. این شاهزاده که کمی بدخلق است برای رفع عصبانیت خود افرادی موسوم به کتک خور را به باد کتک می‌گیرد.

سجاد باقری، محمدعلی بداغی و شقایق ناظری بازیگران نوجوان این فیلم هستند که در کنار اکرم محمدی، رحیم نوروزی، محمد فعلی، کاظم هژیر آزاد، مرتضی ضرابی، حمیدرضا تاج دولتی و عباس امیری به ایفای نقش پرداخته اند. از دیگر عوامل "شاهزاده سرزمین آلان" می توان به سهراب میرسپاسی تدوینگر، محمد غلامپور نویسنده، حسن اسدی مدیر تصویربرداری، محمد علیزاده مدیر صدابرداری و کیوان کیارس آهنگساز اشاره کرد.

بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان ایران امسال از 10 تا 14 اردیبهشت ماه در استان همدان برگزار می‌شود.