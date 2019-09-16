فراخوان ثبت نام دو هیئت ورزشی فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: به اطلاع آن دسته از افرادی که توانمندی مدیریت هیاتهای ورزشی تنیس روی میز و ورزشهای سه گانه را دارند و مایل به کاندیداتوری جهت احراز پست ریاست این هیاتها می باشند میرساند جهت تکمیل فرم ثبت نام شخصا به واحد ورزش قهرمانی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس واقع در میدان گلستان ، جنب تاکسیرانی مراجعه نمایند.

در این اطلاعیه به شرایط داوطلبان اشاره و بیان شده است: تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور ، نداشتن سوء سابقه کیفری ، دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن ، داشتن حداقل تحصیلات فوق دیپلم و اقامت دائمی در استان از جمله شرایط اصلی ثبت نام داوطلبان می باشد.

زمان ثبت نام متقاضیان از روز چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ الی پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۸/۷/۴ به مدت یک هفته کاری و اداری به غیر از روزهای تعطیل می باشد و بعد از آن هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نخواهد بود.

در پایان این اطلاعیه گفته شده است: افراد معترض به فرآیند و نتیجه انتخابات می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روزپس از برگزاری انتخابات، شکایات خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال کنند.