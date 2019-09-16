سال گذشته ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدی صبح دوشنبه در همایش طلاب یاران فرهنگ ترافیک در ایلام اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ ترافیک و جلوگیری از کشت و کشتار و خسارات مادی و معنوی ناشی از تصادفات در جاده ها؛ وظیفه ای همگانی و معروفی بس بزرگ است.

وی افزود: ️سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر در جاده های درون شهری و برون شهری کشور به علت تصادفات مختلف جان خود را از دست داده اند.

سردار حمیدی خاطرنشان کرد: ️این آمارها بسیار دردناک است و خسارات مادی و معنوی زیادی بر خانواده ها و جامعه تحمیل کرده است.

وی گفت: هر کشته بطور متوسط خسارات مادی بالغ بر بیش از یک میلیارد تومان بر جامعه تحمیل می کند.

معاون اجرایی راهنمایی و رانندگی ناجا به اقدامات پلیس راهور در خصوص صدور گواهینامه های رانندگی اشاره کرد و گفت: ️تعداد گواهینامه های صادره تا سال ۹۷ نسبت به سال ۸۵ بیش از ۱۰۳ درصد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ایمن سازی خودروها برای پیشگیری از شدت تصادفات اشاره و خاطرنشان کرد: ️متاسفانه پرفروش ترین خودرو تولید داخلی پرتصادف ترین و خسارت آفرین ترین خودروی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ️همه در مقابل جامعه مسئولیم و باید با فرهنگ سازی مناسب و بالابردن سطح کیفی تولیدات خودرویی، مانع بیش از پیش این کشت و کشتارها شویم.

️سردار حمیدی تصریح کرد: نقش روحانیون، ائمه جمعه و جماعات و طلاب در نهادینه ساختن فرهنگ ترافیک بسیار موثر و کم نظیر است.

وی گفت: امسال با توجه به حذف روادید؛ قطعاً در اربعین حسینی جای جای استان ایلام با ترافیک مواجه خواهد شد و همه باید پای کار باشند تا زائران با سهولت تردد کنند.

معاون اجرایی راهنمایی و رانندگی ناجا یادآور شد: مرز مهران همچنان کانون توجهات زائران حرفه ای است و بازگشایی مرز خسروی نمی تواند حجم زیادی از بار ترافیکی مهران را کاهش دهد.